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AGENDA · Thionville

Nicolas Canteloup Thionville

vendredi 5 février 2027 · Thionville

Nicolas Canteloup Thionville

Informations pratiques

Début
vendredi 5 février 2027
Fin
samedi 6 février 2027
Heure de début
20:00:00
Adresse
30 boulevard Foch
Ville
57100 Thionville
Département
Moselle
Tarif
30 Tarif de base plein tarif

Thionville

Nicolas Canteloup

30 boulevard Foch Thionville Moselle

Tarif : – – EUR
30
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2027-02-05 20:00:00
fin : 2027-02-05 23:00:00

Date(s) :
2027-02-05

Canteloup revient ! Après plus de quinze ans de télé et radio quotidiennes, Nicolas Canteloup se jette à nouveau dans l’arène, gourmand de retrouver son public. Et ça se voit !! Vous y découvrirez de plus près le nouveau de Canteloup… mais aussi Nicolas !Tout public
30  .

30 boulevard Foch Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 83 01 24  info@theatre-thionville.fr

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English :

Canteloup is back! After more than fifteen years of daily TV and radio appearances, Nicolas Canteloup is throwing himself back into the fray, eager to reconnect with his audience. And it shows!! You’ll get a closer look at Canteloup’s new show—and at Nicolas himself!

L’événement Nicolas Canteloup Thionville a été mis à jour le 2026-07-07 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME

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