Nicolas Canteloup Thionville
vendredi 5 février 2027 · Thionville
Informations pratiques
Thionville
Nicolas Canteloup
30 boulevard Foch Thionville Moselle
Tarif : – – EUR
30
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2027-02-05 20:00:00
fin : 2027-02-05 23:00:00
Date(s) :
2027-02-05
Canteloup revient ! Après plus de quinze ans de télé et radio quotidiennes, Nicolas Canteloup se jette à nouveau dans l’arène, gourmand de retrouver son public. Et ça se voit !! Vous y découvrirez de plus près le nouveau de Canteloup… mais aussi Nicolas !Tout public
30 .
30 boulevard Foch Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 83 01 24 info@theatre-thionville.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Canteloup is back! After more than fifteen years of daily TV and radio appearances, Nicolas Canteloup is throwing himself back into the fray, eager to reconnect with his audience. And it shows!! You’ll get a closer look at Canteloup’s new show—and at Nicolas himself!
L’événement Nicolas Canteloup Thionville a été mis à jour le 2026-07-07 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
À voir aussi à Thionville (Moselle)
- Un été au musée Thionville 15 juillet 2026
- Après-midi jeux de société Thionville 25 juillet 2026
- Vide dressing & grenier Thionville 16 août 2026
- Exposition Charlotte Deblock Thionville 18 août 2026
- Fête de la Saint-Fiacre place Saint François Thionville 21 août 2026