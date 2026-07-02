NICOLAS PAUGAM « PAUGAM TROPICALISE BRASSENS », La Manufacture Chanson, Paris

Informations pratiques

NICOLAS PAUGAM « PAUGAM TROPICALISE BRASSENS » Vendredi 13 novembre, 20h30 La Manufacture Chanson

Plein : 18€ | Réduit : 12€ | Tarif minus : 4€ | Préférentiel : 15€ | Pass pro : 0€ | Entrée libre : 0€ | Abonné.e Carte Manu : 0€ | Réduit abonné.e : 12€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-13T20:30:00+01:00 – 2026-11-13T23:30:00+01:00

Fin : 2026-11-13T20:30:00+01:00 – 2026-11-13T23:30:00+01:00

Brassens rend visite à Paugam dans sa chaumière. Ils discutent au coin du feu de sujets communs. Des chansons en découlent… Georges, qui dit que ses musiques appartiennent à tout le monde, est ravi et surpris aussi par le lyrisme qu’amène le chanteur ardéchois au “Vieux Léon”, à “Jeanne” ou encore au “22 septembre”. Nicolas en a fait un disque, “L’asssassinat” que Brassens écoute religieusement.

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Crédit photo : Estelle Bertrand

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