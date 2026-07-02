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NICOLAS PAUGAM « PAUGAM TROPICALISE BRASSENS », La Manufacture Chanson, Paris

vendredi 13 novembre 2026 · La Manufacture Chanson · Paris

NICOLAS PAUGAM « PAUGAM TROPICALISE BRASSENS », La Manufacture Chanson, Paris

Informations pratiques

Début
vendredi 13 novembre 2026
Fin
vendredi 13 novembre 2026
Lieu
La Manufacture Chanson
Adresse
124 avenue de la république 75011 paris
Ville
75011 Paris
Tarif
Plein : 18€ | Réduit : 12€ | Tarif minus : 4€ | Préférentiel : 15€ | Pass pro : 0€ | Entrée libre : 0€ | Abonné.e Carte Manu : 0€ | Réduit abonné.e : 12€

NICOLAS PAUGAM « PAUGAM TROPICALISE BRASSENS » Vendredi 13 novembre, 20h30 La Manufacture Chanson

Plein : 18€ | Réduit : 12€ | Tarif minus : 4€ | Préférentiel : 15€ | Pass pro : 0€ | Entrée libre : 0€ | Abonné.e Carte Manu : 0€ | Réduit abonné.e : 12€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-13T20:30:00+01:00 – 2026-11-13T23:30:00+01:00
Fin : 2026-11-13T20:30:00+01:00 – 2026-11-13T23:30:00+01:00

Brassens rend visite à Paugam dans sa chaumière. Ils discutent au coin du feu de sujets communs. Des chansons en découlent… Georges, qui dit que ses musiques appartiennent à tout le monde, est ravi et surpris aussi par le lyrisme qu’amène le chanteur ardéchois au “Vieux Léon”, à “Jeanne” ou encore au “22 septembre”. Nicolas en a fait un disque, “L’asssassinat” que Brassens écoute religieusement.

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Crédit photo : Estelle Bertrand

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