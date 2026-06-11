NICOLAS PEYRAC Tournus
NICOLAS PEYRAC Tournus samedi 9 janvier 2027.
Tournus
NICOLAS PEYRAC
Salle des Arcades Tournus Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-09 20:00:00
fin : 2027-01-09 22:00:00
Date(s) :
2027-01-09
Nicolas PEYRAC
Rester sur l’essentiel.
Rester fidèle à ses mots, à ses notes, à ses histoires.
Depuis plusieurs années, j’ai retrouvé ce plaisir simple d’être seul sur scène.
Juste moi, ma guitare et au plus proche de vous.
Dans un nouvel écrin, propice à l’intimité et au partage, je viendrai à votre rencontre avec cette nouvelle tournée EN TOUTE LIBERTÉ.
Rester libre de puiser dans mon répertoire, de raconter l’histoire des chansons, de réveiller des titres cachés au fil des albums et de vous livrer (selon mes envies) de nouvelles chansons inédites. Pour vivre ensemble, un moment d’échange et de partage, où chaque concert devient une parenthèse… en toute Liberté.
Durée du concert environ 1h40 .
Salle des Arcades Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 2 99 94 50 18 billetterie@213productions.fr
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English : NICOLAS PEYRAC
L’événement NICOLAS PEYRAC Tournus a été mis à jour le 2026-06-11 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II
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