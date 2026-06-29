Nicolas Signat Trio Le Melville Paris
Nicolas Signat Trio Le Melville Paris jeudi 23 juillet 2026.
Le trio de Nicolas Signat vous propose de redécouvrir l’héritage d’un géant du jazz, Bill Evans, à travers une sélection de ses compositions les plus marquantes. Fidèles à l’esprit des œuvres originales, les musiciens laisseront aussi une place essentielle à l’improvisation et à l’interplay. Sensibilité, poésie et swing seront les maîtres mots de ce concert !
Nicolas Signat : batterie
Kellian Camus : piano
Le trio de Nicolas Signat revisite l’univers de Bill Evans avec ses classiques envoûtants, mêlant improvisation, sensibilité et swing pour une expérience jazz captivante !
Le jeudi 23 juillet 2026
de 20h30 à 23h00
payant Tarif plein : 10 EUR Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-23T23:30:00+02:00
fin : 2026-07-24T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-23T20:30:00+02:00_2026-07-23T23:00:00+02:00
Le Melville 28 Rue Jean Mermoz 75008 Paris
https://lemelville.fr/?p=6044
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