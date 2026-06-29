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Nicolas Signat Trio Le Melville Paris

Nicolas Signat Trio Le Melville Paris

Nicolas Signat Trio Le Melville Paris jeudi 23 juillet 2026.

Lieu
Le Melville
Adresse
28 Rue Jean Mermoz
Ville
75008 Paris
Département
Paris
Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Tarif
Tarif plein : 10 EUR

Le trio de Nicolas Signat vous propose de redécouvrir l’héritage d’un géant du jazz, Bill Evans, à travers une sélection de ses compositions les plus marquantes. Fidèles à l’esprit des œuvres originales, les musiciens laisseront aussi une place essentielle à l’improvisation et à l’interplay. Sensibilité, poésie et swing seront les maîtres mots de ce concert !

Nicolas Signat : batterie

Kellian Camus : piano

Le trio de Nicolas Signat revisite l’univers de Bill Evans avec ses classiques envoûtants, mêlant improvisation, sensibilité et swing pour une expérience jazz captivante !
Le jeudi 23 juillet 2026
de 20h30 à 23h00
payant Tarif plein : 10 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-23T23:30:00+02:00
fin : 2026-07-24T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-23T20:30:00+02:00_2026-07-23T23:00:00+02:00

Le Melville 28 Rue Jean Mermoz  75008 Paris
https://lemelville.fr/?p=6044


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