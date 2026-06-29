Nicolas Signat Trio Le Melville Paris

Le trio de Nicolas Signat vous propose de redécouvrir l’héritage d’un géant du jazz, Bill Evans, à travers une sélection de ses compositions les plus marquantes. Fidèles à l’esprit des œuvres originales, les musiciens laisseront aussi une place essentielle à l’improvisation et à l’interplay. Sensibilité, poésie et swing seront les maîtres mots de ce concert !

Nicolas Signat : batterie

Kellian Camus : piano

Le trio de Nicolas Signat revisite l’univers de Bill Evans avec ses classiques envoûtants, mêlant improvisation, sensibilité et swing pour une expérience jazz captivante !

Le jeudi 23 juillet 2026

de 20h30 à 23h00

payant Tarif plein : 10 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-23T23:30:00+02:00

fin : 2026-07-24T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-23T20:30:00+02:00_2026-07-23T23:00:00+02:00

Le Melville 28 Rue Jean Mermoz 75008 Paris

https://lemelville.fr/?p=6044



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