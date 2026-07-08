Nicolas Vanier Place des Droits de l’Homme Montceau-les-Mines

Informations pratiques

Montceau-les-Mines

Nicolas Vanier

Place des Droits de l’Homme L’Embarcadère Montceau-les-Mines Saône-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-03 20:30:00

fin : 2026-11-03

Date(s) :

2026-11-03

Voyageur du grand Nord et ambassadeur de la nature, Nicolas Vanier nous parlera de ses aventures, d’écologie positive, de son engagement en faveur de la protection de la planète mais aussi de motivation et de dépassement de soi, ayant appris à surmonter les incroyables épreuves rencontrées au cours de ses nombreux périples.

Organisé par le Lions Club et au profit de l’association Enfants Cancer Santé. .

Place des Droits de l’Homme L’Embarcadère Montceau-les-Mines 71300 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 67 78 10 lembarcadere@montceaulesmines.fr

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English : Nicolas Vanier

L’événement Nicolas Vanier Montceau-les-Mines a été mis à jour le 2026-07-08 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)