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AGENDA · Montceau-les-Mines

Nicolas Vanier Place des Droits de l’Homme Montceau-les-Mines

mardi 3 novembre 2026 · Place des Droits de l'Homme · Montceau-les-Mines

Informations pratiques

Début
mardi 3 novembre 2026
Fin
mardi 3 novembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Place des Droits de l'Homme
Adresse
L'Embarcadère
Ville
71300 Montceau-les-Mines
Département
Saône-et-Loire
Tarif
15 15 15 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Montceau-les-Mines

Nicolas Vanier

Place des Droits de l’Homme L’Embarcadère Montceau-les-Mines Saône-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-03 20:30:00
fin : 2026-11-03

Date(s) :
2026-11-03

Voyageur du grand Nord et ambassadeur de la nature, Nicolas Vanier nous parlera de ses aventures, d’écologie positive, de son engagement en faveur de la protection de la planète mais aussi de motivation et de dépassement de soi, ayant appris à surmonter les incroyables épreuves rencontrées au cours de ses nombreux périples.
Organisé par le Lions Club et au profit de l’association Enfants Cancer Santé.   .

Place des Droits de l’Homme L’Embarcadère Montceau-les-Mines 71300 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 67 78 10  lembarcadere@montceaulesmines.fr

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English : Nicolas Vanier

L’événement Nicolas Vanier Montceau-les-Mines a été mis à jour le 2026-07-08 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)

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