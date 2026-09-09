Nid en Herbes – Une œuvre végétale participative, Le jardin d’Armagnac, Brest

Informations pratiques

Nid en Herbes – Une œuvre végétale participative 19 et 20 septembre Le jardin d’Armagnac Finistère

Prévoir des chaussures de marche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Pour les Journées Européennes du Patrimoine, partez à la découverte de ce lieu caché, de l’histoire de son chêne couché et de son verger.

L’artiste plasticienne Catherine Cocherel présente Nid en Herbes, une installation végétale immersive et participative réalisée à partir de graminées récoltées localement.

En partenariat avec Vert le Jardin et le Centre social de Bellevue, des ateliers ont invité les participants à composer de petits bouquets à partir de graminées cueillies et séchées. Chaque bouquet a été ensuite intégré par l’artiste à la structure du Nid participant peu à peu à la création de l’œuvre.

À travers cette réalisation collective, Nid en Herbes invite à porter un regard attentif sur les graminées qui nous entourent, leurs formes, leurs textures et leur diversité. Souvent familières mais peu observées, elles occupent pourtant une place importante dans nos écosystèmes et participent à la biodiversité locale.

Un défi collectif : réaliser 1 000 bouquets !

Les visiteurs pourront venir le fleurir le 20 septembre, au jardin d’Armagnac, pendant les Journées Européennes du Patrimoine.

Le jardin d’Armagnac 1 rue d’Armagnac 29200 Brest Brest 29200 bellevue Finistère Bretagne 02 98 00 80 80 http://Brest.fr Tous les 20 du mois, le jardin d’Armagnac ouvre ses portes au public et propose des animations et des séances de jardinage.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2026, l’artiste plasticienne Catherine Cocherel présente Nid en Herbes

©Catherine Cocherel