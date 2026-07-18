Informations pratiques

Rouen

Nielsen, Grieg

Place des Arts Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-20 18:00:00

fin : 2026-11-21 19:50:00

Date(s) :

2026-11-20 2026-11-21

Durée 1h50, entracte inclus

L’élan vital, l’âme scandinave et le panache de Lise de la Salle grondent dans les eaux bouillonnantes de ce programme, mis en lumière par les projections vidéo de Claudia Fuggetti.

Le Concerto pour piano d’Edvard Grieg est une traversée épique à travers les fjords de Norvège, une évocation puissante des gouffres béants que la nature creuse en nous. Pour les emplir, le souffle de la symphonie dite Inextinguible de Carl Nielsen donne à entendre les sources les plus primitives du flux vital , selon les mots de son auteur. Le pouvoir créateur est à l’honneur dans cette soirée, avec les projections de l’artiste Claudia Fuggetti qui, à l’image des compositeurs de ce programme, invente de nouveaux paysages pour une géographie sensible, un pont entre rêve et réalité.

Dans le cadre du Millenium, année européenne des Normands, et du festival Les Boréales

– Introduction à l’œuvre, 1h avant le spectacle .

Place des Arts Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 98 74 78 billetterie@oonr.fr

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English : Nielsen, Grieg

L’événement Nielsen, Grieg Rouen a été mis à jour le 2026-07-13 par Seine-Maritime Attractivité