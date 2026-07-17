Niepce et Bourdieu , un nouvel art Moyen, Campus Condorcet, Aubervilliers

Informations pratiques

Niepce et Bourdieu , un nouvel art Moyen 2 – 24 septembre 2027 Campus Condorcet Seine-Saint-Denis

sans limite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-09-02T10:00:00+02:00 – 2027-09-02T18:00:00+02:00

Fin : 2027-09-24T10:00:00+02:00 – 2027-09-24T18:00:00+02:00

Des ateliers, débats, rencontres et performances se sont déroulés tout au long de cette année Bicentenaire de l’invention de la Photographie. Sur Plaine Commune et le Campus Condorcet, à Cluny, Marseille, Castigno, Foresta et Napoli, Rubi et Barcelona, Montpellier et Perpignan, Ménorca …

De partout les images et les paroles se regroupent sur le Campus pour confronter les « vues » et les points de vue les plus récents de ces « Allers Retours aux sources » , source de l’invention, source d’Oscura, source d’inspiration et source de débat qui ont agité les pratiquants du photographique. En plusieurs langues, en plusieurs lumières c’est une recontre improbables, des « vues imprenables » qui se retrouvent là pour montrer et débattre de ce gigantesque art Moyen, à tous les sens du terme. entre Niepce et Bourdieu, depuis l’un et l’autre, comment continuer de défricher le faire des images et élargir l’horizon d’une Libre photographie?

tentons des réponses … autour des sténopés d’Oscura.

Campus Condorcet 44 Rue des Gardinoux, 93300 Aubervilliers Aubervilliers 93300 Landy-Plaine – Marcreus – Pressensé Seine-Saint-Denis Île-de-France 0188120379 https://www.campus-condorcet.fr Campus Universitaire regroupant un grand nombre d’universités et unités de recherche scientifique sociale et technique Ligne 12 métro Front populaire

Des ateliers, débats, rencontres et performances se sont déroulés tout au long de cette année Bicentenaire de l’invention de la Photographie. Sur Plaine Commune et le Campus Condorcet, à Cluny, et et…

©oscura