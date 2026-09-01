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AGENDA · Pontarlier

Nimbè’S Astres et planètes Théâtre du Lavoir Pontarlier

samedi 19 septembre 2026 · Théâtre du Lavoir · Pontarlier

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Théâtre du Lavoir
Adresse
2 Rue Jeanne d'Arc
Ville
25300 Pontarlier
Département
Doubs
Tarif
15 15 15 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Pontarlier

Nimbè’S Astres et planètes

Théâtre du Lavoir 2 Rue Jeanne d’Arc Pontarlier Doubs

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 17:00:00
fin : 2026-09-19 19:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Organisé par l’association Vivre Ensemble.
Concert annuel ouvert à tous, au profit de Vivre ensemble, en collaboration avec Nimbè’S, chanteuse auteure interprète. Cette année le thème Astres et Planètes en piano-voix. Venez vous détendre et passez un agréable moment musical en toute intimité.
Billetterie en ligne.   .

Théâtre du Lavoir 2 Rue Jeanne d’Arc Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Nimbè’S Astres et planètes

L’événement Nimbè’S Astres et planètes Pontarlier a été mis à jour le 2026-08-06 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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