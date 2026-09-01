Nimbè’S Astres et planètes Théâtre du Lavoir Pontarlier

Informations pratiques

Pontarlier

Nimbè’S Astres et planètes

Théâtre du Lavoir 2 Rue Jeanne d’Arc Pontarlier Doubs

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 17:00:00

fin : 2026-09-19 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Organisé par l’association Vivre Ensemble.

Concert annuel ouvert à tous, au profit de Vivre ensemble, en collaboration avec Nimbè’S, chanteuse auteure interprète. Cette année le thème Astres et Planètes en piano-voix. Venez vous détendre et passez un agréable moment musical en toute intimité.

Billetterie en ligne. .

Théâtre du Lavoir 2 Rue Jeanne d’Arc Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : Nimbè’S Astres et planètes

L’événement Nimbè’S Astres et planètes Pontarlier a été mis à jour le 2026-08-06 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS