Ninanda, concert jazz, compositions au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Informations pratiques

Ninanda a trouvé un son à nul autre pareil, évoquant avec une force magique un nouveau monde de métissages. » Jazz à Vienne

Musiciennes émergentes de la scène jazz française, Nina Gat et Ananda Brandão forment Ninanda, un univers musical rayonnant et singulier. Le projet est lauréat du tremplin ReZZo Jazz à Vienne 2024 ainsi que du Prix René Urtreger de l’ECUJE 2024. Le groupe présente un répertoire de compositions originales en portugais, hébreu, français et anglais, inspiré notamment de Simon & Garfunkel, Milton Nascimento ou encore Aaron Parks.

Le groupe a sorti leur premier album A Place Where, produit par le label Komos, désigné par JazzMag dans la catégorie Révélation comme un « nouveau groupe essentiel au paysage français.

Line-up : Nina Gat : piano ; Romain Habert : guitare ; Mathieu Scala: contrebasse ; Ananda Brandão : batterie

Le 38Riv Jazz Club est une salle intimiste au cœur du Marais (38 rue de Rivoli, Paris 4e), dédiée au jazz et aux musiques improvisées.

Jazz — Ninanda, duo fusionnant jazz et métissages, dévoile un univers musical unique et envoûtant, inspiré par des légendes comme Simon & Garfunkel et Milton Nascimento.

Le samedi 05 septembre 2026

de 21h30 à 22h30

Le samedi 05 septembre 2026

de 19h30 à 20h30

payant

Tarif en ligne : 27€ à 30€

Tarif sur place : 30€ à 33€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-06T00:30:00+02:00

fin : 2026-09-06T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-05T19:30:00+02:00_2026-09-05T20:30:00+02:00;2026-09-05T21:30:00+02:00_2026-09-05T22:30:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/concerts/ninanda-1 contact@38riv.com



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