Ninho Zénith de Limoges Zénith de Limoges Limoges
vendredi 12 mars 2027 · Zénith de Limoges · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Ninho Zénith de Limoges
Zénith de Limoges 16 Avenue Jean Monnet Limoges Haute-Vienne
Tarif : 65 – 65 – 80 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-12 20:00:00
fin : 2027-03-12 22:30:00
Date(s) :
2027-03-12
Concert.
Ninho confirme encore cette année son statut d’artiste le plus récompensé de l’histoire avec plus de 430 singles certifiés et plusieurs albums multi-certifiés. Le rappeur N°1 nous réserve une tournée 2027 d’envergure, pensée à la mesure de sa carrière et se son impact sur le paysage musical français.
Durée 2h30 environ. .
Zénith de Limoges 16 Avenue Jean Monnet Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 33 28 16
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English : Ninho Zénith de Limoges
L’événement Ninho Zénith de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Limoges Métropole
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