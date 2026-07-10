Ninho Zénith de Limoges Zénith de Limoges Limoges

Informations pratiques

Limoges

Ninho Zénith de Limoges

Zénith de Limoges 16 Avenue Jean Monnet Limoges Haute-Vienne

Tarif : 65 – 65 – 80 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-12 20:00:00

fin : 2027-03-12 22:30:00

Date(s) :

2027-03-12

Concert.

Ninho confirme encore cette année son statut d’artiste le plus récompensé de l’histoire avec plus de 430 singles certifiés et plusieurs albums multi-certifiés. Le rappeur N°1 nous réserve une tournée 2027 d’envergure, pensée à la mesure de sa carrière et se son impact sur le paysage musical français.

Durée 2h30 environ. .

Zénith de Limoges 16 Avenue Jean Monnet Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 33 28 16

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English : Ninho Zénith de Limoges

L’événement Ninho Zénith de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Limoges Métropole