Nino Arial Le Spot Mâcon

Le Spot 198 Avenue Pierre Bérégovoy Mâcon Saône-et-Loire

Début : 2026-03-19 20:00:00

fin : 2026-03-19

2026-03-19

En 2016, alors qu’il mène une vie tranquille de bureaux, il fait le pari de tout lâcher et de se lance sur YouTube. 110 millions de vues plus tard, il décide encore une fois de se mettre en danger en brisant le 4ème mur et monte sur scène. Après avoir fait ses armes en première partie d’Alban Ivanov et Redouane Bougheraba, il est aujourd’hui enfin prêt à vous présenter son 1er spectacle. Nino se dévoile, dépeint sa vie et sa vision du monde à travers des sketchs qu’il n’a piqué à personne ! .

Le Spot 198 Avenue Pierre Bérégovoy Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

