Nino Arial Le Dôme Marseille 4e Arrondissement

Marseille 4e Arrondissement

Nino Arial

Dimanche 30 mai 2027 à partir de 18h. Le Dôme 48 avenue de Saint­-Just Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 39 – 39 – 55 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-30 18:00:00

fin : 2027-05-30

Date(s) :

2027-05-30

Nino Arial en représentation au Dôme Marseille avec son spectacle Pas comme eux

Nino Arial le dit franchement, sa plus grande inspiration c’est vous. Il permet au public de s’exprimer et en fait le plus vivant des spectacles.



“Pas comme eux” est un merveilleux mélange d’authenticité et d’improvisations.



Vous avez forcément vu une de ses vidéos sur les réseaux, pendant que certains font carrière, lui a surtout fait foule, sans avoir besoin de grands médias.



Porté par internet, il a rempli les salles en construisant sa communauté à la force du lien et de son humanité.



Résultat pour son premier spectacle, les plus grandes salles s’enchaînent et il vous propose de venir le (re)découvrir avec sa deuxième tournée des Zénith. .

Le Dôme 48 avenue de Saint­-Just Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 94 84 00 ledome@marseille.fr

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English :

Nino Arial performs Pas comme eux at the Dôme Marseille

L’événement Nino Arial Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-22 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille