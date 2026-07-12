Informations pratiques

Troyes

Nino Arial

Le Cube Troyes Aube

Tarif : 42.2 – 42.2 – 47.2 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-10 20:00:00

fin : 2027-04-10

Date(s) :

2027-04-10

“Pas comme eux” est un merveilleux mélange d’authenticité et d’improvisations.

Vous avez forcément vu une de ses vidéos sur les réseaux, pendant que certains font carrière, lui a surtout fait foule, sans avoir besoin de grands médias.

Porté par internet, il a rempli les salles en construisant sa communauté à la force du lien et de son humanité.



Résultat pour son premier spectacle, les plus grandes salles s’enchaînent et il vous propose de venir le (re)découvrir avec sa deuxième tournée des Zénith. .

Le Cube Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 82 65 82

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English :

L’événement Nino Arial Troyes a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Troyes la Champagne