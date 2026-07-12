Nino Arial Troyes
samedi 10 avril 2027 · Troyes
Informations pratiques
Troyes
Nino Arial
Le Cube Troyes Aube
Tarif : 42.2 – 42.2 – 47.2 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-10 20:00:00
fin : 2027-04-10
Date(s) :
2027-04-10
“Pas comme eux” est un merveilleux mélange d’authenticité et d’improvisations.
Vous avez forcément vu une de ses vidéos sur les réseaux, pendant que certains font carrière, lui a surtout fait foule, sans avoir besoin de grands médias.
Porté par internet, il a rempli les salles en construisant sa communauté à la force du lien et de son humanité.
Résultat pour son premier spectacle, les plus grandes salles s’enchaînent et il vous propose de venir le (re)découvrir avec sa deuxième tournée des Zénith. .
Le Cube Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 82 65 82
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English :
L’événement Nino Arial Troyes a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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