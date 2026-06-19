Nino et l’Oiseau Centre Culturel et Social de la Pépinière Belfort
Nino et l’Oiseau Centre Culturel et Social de la Pépinière Belfort jeudi 18 février 2027.
Belfort
Nino et l’Oiseau
Centre Culturel et Social de la Pépinière 11 Rue Georges Danton Belfort Territoire de Belfort
Tarif : 4 – 4 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-18 15:00:00
fin : 2027-02-18
Date(s) :
2027-02-18
Il était une fois deux enfants. L’un d’ici. L’autre d’ailleurs.
Voilà deux enfants, en tout cas, qui n’étaient pas vraiment destinés à se rencontrer. Mais quand l’histoire s’agrémente d’un peu de hasard et de beaucoup d’envie, bien des choses sont possibles…
Sur les bancs de l’école, naît une amitié entre Nino et Yoshka. Défiant le regard des autres, ils adorent se retrouver en cachette pour jouer et se raconter. Et lorsque Yoshka doit reprendre la route, Nino est bien décidé à trouver une solution pour ne pas perdre son ami. Quitte à se retrouver embarquer dans des aventures plutôt surprenantes !
Sur un pont dressé entre cité et forêt, Nino et l’Oiseau c’est la rencontre innocente et joyeuse de deux enfants épris de rêves et de liberté. .
Centre Culturel et Social de la Pépinière 11 Rue Georges Danton Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 28 99 65 contact@marionnette-belfort.com
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English : Nino et l’Oiseau
L’événement Nino et l’Oiseau Belfort a été mis à jour le 2026-06-19 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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