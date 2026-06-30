Nirmata • “Chill Tours
samedi 5 décembre 2026 · Tours
Informations pratiques
Tours
Nirmata • “Chill
146 rue Edouard Vaillant Tours Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-12-05 19:00:00
fin : 2026-12-05 23:30:00
Date(s) :
2026-12-05
Habituellement tourné vers la psytrance, le collectif hyperactif Nirmata explore ici une autre facette de son univers avec Chill & Live.
Le concept ?
Un format hybride mêlant
– Des DJ sets allant du chill à la psytrance
– Une scénographie sur mesure (décors, jeux de lumières…)
– Des groupes instrumentaux live pour enrichir l’expérience
Pour une immersion complète et pour une expérience unique.
Prêt.e.s à embarquer dans un Bateau comme vous ne l’avez jamais vu ? .
146 rue Edouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire billetterie@bateauivre.coop
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English :
Usually focused on psytrance, the hyperactive collective Nirmata explores another facet of its world with *Chill & Live*.
L’événement Nirmata • “Chill Tours a été mis à jour le 2026-06-26 par ADT 37
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