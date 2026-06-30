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AGENDA · Tours

Nirmata • “Chill Tours

samedi 5 décembre 2026 · Tours

Nirmata • “Chill Tours

Informations pratiques

Début
samedi 5 décembre 2026
Fin
dimanche 6 décembre 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
146 rue Edouard Vaillant
Ville
37000 Tours
Département
Indre-et-Loire
Tarif

Tours

Nirmata • “Chill

146 rue Edouard Vaillant Tours Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-12-05 19:00:00
fin : 2026-12-05 23:30:00

Date(s) :
2026-12-05

Habituellement tourné vers la psytrance, le collectif hyperactif Nirmata explore ici une autre facette de son univers avec Chill & Live.
Le concept ?
Un format hybride mêlant
– Des DJ sets allant du chill à la psytrance
– Une scénographie sur mesure (décors, jeux de lumières…)
– Des groupes instrumentaux live pour enrichir l’expérience
Pour une immersion complète et pour une expérience unique.
Prêt.e.s à embarquer dans un Bateau comme vous ne l’avez jamais vu ?   .

146 rue Edouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire   billetterie@bateauivre.coop

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English :

Usually focused on psytrance, the hyperactive collective Nirmata explores another facet of its world with *Chill & Live*.

L’événement Nirmata • “Chill Tours a été mis à jour le 2026-06-26 par ADT 37

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