Informations pratiques

Tours

Nirmata • “Chill

146 rue Edouard Vaillant Tours Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-12-05 19:00:00

fin : 2026-12-05 23:30:00

Date(s) :

2026-12-05

Habituellement tourné vers la psytrance, le collectif hyperactif Nirmata explore ici une autre facette de son univers avec Chill & Live.

Le concept ?

Un format hybride mêlant

– Des DJ sets allant du chill à la psytrance

– Une scénographie sur mesure (décors, jeux de lumières…)

– Des groupes instrumentaux live pour enrichir l’expérience

Pour une immersion complète et pour une expérience unique.

Prêt.e.s à embarquer dans un Bateau comme vous ne l’avez jamais vu ? .

146 rue Edouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire billetterie@bateauivre.coop

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English :

Usually focused on psytrance, the hyperactive collective Nirmata explores another facet of its world with *Chill & Live*.

L’événement Nirmata • “Chill Tours a été mis à jour le 2026-06-26 par ADT 37