Nitcho Reinhardt Trio Salle des Fêtes (Maison des associations) Vichy
vendredi 16 octobre 2026 · Salle des Fêtes (Maison des associations) · Vichy
Informations pratiques
Vichy
Nitcho Reinhardt Trio
Salle des Fêtes (Maison des associations) Place de l’Hôtel de Ville Vichy Allier
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, handicapés, étudiants, élèves du conservatoire de moins de 26 ans sur présentation d’un justificatif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 20:00:00
fin : 2026-10-16 21:30:00
Date(s) :
2026-10-16
Dans le cadre du festival Vichy Jazzy, concert cabaret de jazz manouche avec le Nitcho Reinhardt trio.
.
Salle des Fêtes (Maison des associations) Place de l’Hôtel de Ville Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 73 63 32 25 lesrencontresarioso@gmail.com
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English :
As part of the Vichy Jazzy Festival, a gypsy jazz cabaret concert featuring the Nitcho Reinhardt Trio.
L’événement Nitcho Reinhardt Trio Vichy a été mis à jour le 2026-07-03 par Vichy Destinations
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