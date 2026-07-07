Nitcho Reinhardt Trio Salle des Fêtes (Maison des associations) Vichy

vendredi 16 octobre 2026 · Salle des Fêtes (Maison des associations) · Vichy

Informations pratiques

Vichy

Nitcho Reinhardt Trio

Salle des Fêtes (Maison des associations) Place de l’Hôtel de Ville Vichy Allier

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, handicapés, étudiants, élèves du conservatoire de moins de 26 ans sur présentation d’un justificatif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 20:00:00

fin : 2026-10-16 21:30:00

Date(s) :

2026-10-16

Dans le cadre du festival Vichy Jazzy, concert cabaret de jazz manouche avec le Nitcho Reinhardt trio.

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Salle des Fêtes (Maison des associations) Place de l’Hôtel de Ville Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 73 63 32 25 lesrencontresarioso@gmail.com

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English :

As part of the Vichy Jazzy Festival, a gypsy jazz cabaret concert featuring the Nitcho Reinhardt Trio.

L’événement Nitcho Reinhardt Trio Vichy a été mis à jour le 2026-07-03 par Vichy Destinations