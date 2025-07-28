Visite guidée « Vichy, Art déco » Vichy destinations (Office de Tourisme) Vichy
Visite guidée « Vichy, Art déco » Vichy destinations (Office de Tourisme) Vichy lundi 28 juillet 2025.
Visite guidée « Vichy, Art déco »
Vichy destinations (Office de Tourisme) 19 rue du Parc Vichy Allier
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Début : Lundi 2025-07-28 15:30:00
fin : 2025-09-15 17:00:00
2025-07-28 2025-08-04 2025-08-11 2025-08-18 2025-08-25 2025-09-01 2025-09-08 2025-09-15
Après la 1ère guerre mondiale, les croyances en la beauté de la nature et la force de l’instinct à l’origine de l’art nouveau, cèdent la place à un monde
désillusionné.
Vichy destinations (Office de Tourisme) 19 rue du Parc Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 94 contact@vichydestinations.fr
English :
After the First World War, beliefs in the beauty of nature and the strength of instinct, which were at the origin of Art Nouveau, gave way to a new world of art
disillusioned.
German :
Nach dem Ersten Weltkrieg wich der Glaube an die Schönheit der Natur und die Kraft des Instinkts, der den Jugendstil begründete, einer Welt
desillusioniert.
Italiano :
Dopo la prima guerra mondiale, le convinzioni sulla bellezza della natura e sul potere dell’istinto che hanno dato origine all’art nouveau hanno lasciato il posto a un mondo disilluso
mondo disilluso.
Espanol :
Tras la Primera Guerra Mundial, las creencias en la belleza de la naturaleza y el poder del instinto que dieron lugar al art nouveau dieron paso a un mundo desilusionado
mundo desilusionado.
