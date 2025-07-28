Visite guidée « Vichy, Art déco » Vichy destinations (Office de Tourisme) Vichy

Visite guidée « Vichy, Art déco » Vichy destinations (Office de Tourisme) Vichy lundi 28 juillet 2025.

Visite guidée « Vichy, Art déco »

Vichy destinations (Office de Tourisme) 19 rue du Parc Vichy Allier

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-07-28 15:30:00

fin : 2025-09-15 17:00:00

Date(s) :

2025-07-28 2025-08-04 2025-08-11 2025-08-18 2025-08-25 2025-09-01 2025-09-08 2025-09-15

Après la 1ère guerre mondiale, les croyances en la beauté de la nature et la force de l’instinct à l’origine de l’art nouveau, cèdent la place à un monde

désillusionné.

.

Vichy destinations (Office de Tourisme) 19 rue du Parc Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 94 contact@vichydestinations.fr

English :

After the First World War, beliefs in the beauty of nature and the strength of instinct, which were at the origin of Art Nouveau, gave way to a new world of art

disillusioned.

German :

Nach dem Ersten Weltkrieg wich der Glaube an die Schönheit der Natur und die Kraft des Instinkts, der den Jugendstil begründete, einer Welt

desillusioniert.

Italiano :

Dopo la prima guerra mondiale, le convinzioni sulla bellezza della natura e sul potere dell’istinto che hanno dato origine all’art nouveau hanno lasciato il posto a un mondo disilluso

mondo disilluso.

Espanol :

Tras la Primera Guerra Mundial, las creencias en la belleza de la naturaleza y el poder del instinto que dieron lugar al art nouveau dieron paso a un mundo desilusionado

mundo desilusionado.

L’événement Visite guidée « Vichy, Art déco » Vichy a été mis à jour le 2025-07-23 par Vichy Destinations