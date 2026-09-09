No Border Festival des musiques populaires du monde Brest
mercredi 2 décembre 2026 · Brest
Informations pratiques
Brest
No Border Festival des musiques populaires du monde
Divers lieux Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-02
fin : 2026-12-13
Date(s) :
2026-12-02
Créé en 2011, ce Festival est dédié aux musiques populaires du monde. Il célèbre la diversité culturelle en proposant des concerts, des bals, des expositions, des stages et des conférences. La programmation de la précédente édition, a mis en avant des artistes tels que Anna Ferrer, Marion Cousin & Eloïse Decazes, Raül Refree & Niño de Elche, Aziz Konkrite et bien d’autres.
Informations pratiques
Réservation fortement conseillée.
Programmation prochainement disponible sur le site de l’événement. .
Divers lieux Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 33 95 00
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English :
L’événement No Border Festival des musiques populaires du monde Brest a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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