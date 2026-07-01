No Mad, Le Train Théâtre, Portes-lès-Valence

Informations pratiques

No Mad Mardi 3 novembre, 20h00 Le Train Théâtre Drôme

Plein tarif : 21€ / Tarif réduit : 16€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-03T20:00:00+01:00 – 2026-11-03T21:30:00+01:00

Fin : 2026-11-03T20:00:00+01:00 – 2026-11-03T21:30:00+01:00

Le quintet No Mad poursuit son chemin de création au plus près du vivant, là où le besoin de refuges affleure. Il y a dans leur monde des contes magiques, des fauves qui veillent sur nous et de grandes traversées de lumière où se reflètent nos vies, nos chagrins, nos tendresses. La richesse de l’ensemble vocal ? La puissance des harmonies et la générosité du son. Les cinq interprètes entrelacent leur voix, leurs cordes, leur souffle et leurs percussions dans une subtile énergie.

Sur scène, l’éclairage à la bougie invite le public à vaciller et à plonger dans ses peurs, ses rêves, dans la douceur et la sauvagerie.

Au‑delà d’un concert, une expérience sensorielle, intime et essentielle.

Pierre Dodet : textes, Élodie Lordet : chant lead, percussions, harmonium, Pierre Lordet : composition, clarinettes, guitare et bouzouki & chant, Nicolas Lopez : violon, alto, foot bass, chant, Elisabeth Renau : violoncelle, chant, François Vinoche : batterie, percussions, guitalele, chant

Le Train Théâtre 1 Rue Louis Aragon, 26800 Portes-lès-Valence Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « billetterie@train-theatre.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0475571455 »}]

SIASON 2026/2027 chanson folk spectacle vivant

Tomas Bozzato