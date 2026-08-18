Informations pratiques

C’est à ce moment qu’il rencontre les séjours adaptés pour personnes handicapées. Pendant plusieures années, il participe à une compagnie produisant des contes musicaux, joue ses créations dans les rues, travaille dans les soins et dans l’animation.

VENDREDI 02 OCTOBRE

Benjamin AUFFRAY débute la musique à l’âge de 5 ans.

Tout d’abord élève du Conservatoire de NANTES (section violon) pendant 9 ans,il obtient son Certificat de fin d’étude au conservatoire de Lons le Saunier en 2004.

C’est à ce moment qu’il rencontre les séjours adaptés pour personnes handicapées. Pendant plusieures années, il participe à une compagnie produisant des contes musicaux, joue ses créations dans les rues, travaille dans les soins et dans l’animation.

NO MONARK

1er projet solo après 15 ans de musique et d’écriture en groupe, mise à nu psychologique au menu, et expression d’émotions fortes. Parce que parler de soi est parfois le meilleur moyen pour parler aux autres sans faux-semblants.

Une géométrie commune, tournée vers des boucles, au sein desquelles se croisent la musique et les textes. Telle est l’ambition de NO MONARK : décrire sa vision du monde en écriture poétique et sur une base rapée avec, bien sûr de la chanson au milieu de tout ça parce que c’est une source d’inspiration depuis longtemps.

De la timidité, de l’humour, de la beauté, une bonne dose de mélancolie et un peu de colère, parce que c’est comme ça que notre artiste vit le monde ; et que c’est ça qu’il veut raconter.

Bateau El Alamein – Paris

8 Port de la Gare, 75013 Paris

Ouverture du pont supérieur 18h00

Ouverture de la salle 20h00

( Sauf horaires spécifiques, nous vous accueillons à partir de 20h00 pour les concerts

Les concerts commencent à 20h30-20h45 )

️ Prévente : 12 euros (+ frais)

️ Sur place : 15 euros (Billets disponibles uniquement à l’entrée, le jour du concert, dans la limite des places disponibles).

Benjamin AUFFRAY débute la musique à l’âge de 5 ans.

Tout d’abord élève du Conservatoire de NANTES (section violon) pendant 9 ans,il obtient son Certificat de fin d’étude au conservatoire de Lons le Saunier en 2004.

Le vendredi 02 octobre 2026

de 20h00 à 23h00

payant

De 12 à 15 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-02T23:00:00+02:00

fin : 2026-10-03T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-10-02T20:00:00+02:00_2026-10-02T23:00:00+02:00

Bateau El Alamein 8, port de la Gare 75013 Paris

https://www.bateau-el-alamein.com/agenda/marie-dauphin-concert/ comm.elalamein@gmail.com https://www.facebook.com/bateauelalamein/ https://www.facebook.com/bateauelalamein/



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