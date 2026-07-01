NO MONAY KIDS + SIXPENNY MILLIONNAIRE (1ère partie), Le SAX, Achères

Informations pratiques

NO MONAY KIDS + SIXPENNY MILLIONNAIRE (1ère partie) Vendredi 5 février 2027, 20h30 Le SAX Yvelines

Tarif Paillettes : 8 > 17 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-02-05T20:30:00+01:00 – 2027-02-05T23:30:00+01:00

Fin : 2027-02-05T20:30:00+01:00 – 2027-02-05T23:30:00+01:00

Guitares blues saturées, beats électro puissants et énergie brute : No Money Kids transforme chaque concert en véritable montée d’adrénaline. Le duo mêle rock, electro et blues moderne dans un live intense et hypnotique, entre riffs sauvages, rythmiques explosives et atmosphères nocturnes. Porté par des titres taillés pour la scène, No Money Kids embarque le public dans une expérience immersive où l’on danse autant qu’on se laisse happer par l’énergie du groupe. Une claque sonore à vivre en live.

Le SAX 2 Rue des Champs 78260 Achères 78260 Centre-Ville Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://lesax-acheres78.fr/agenda/no-money-kids »}]

No Money Kids + Sixpenny Millionnaire (1ère partie) Rock Blues

DR