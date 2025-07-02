No, No Nanette Compiègne

No, No Nanette Compiègne jeudi 19 mars 2026.

No, No Nanette

3 Rue Othenin Compiègne Oise

Tarif : 8 – 8 – 48

8

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-19 20:30:00

fin : 2026-03-19

Date(s) :

2026-03-19

Tea for two a fait le tour du monde. Mais No, No, Nanette ne se résume pas à cette chanson. C’est un spectacle extravagant qui célèbre la vie et les Années folles. Laissez-vous emporter par ces mélodies entraînantes et ces chansons mémorables qui ont fait le succès de cette comédie musicale à Broadway !

Souvenez-vous même Bourvil et Louis de Funès, dans La Grande vadrouille, chantent le célèbre Tea for two issu de No, No, Nanette. Créée en 1924 à Chicago, immédiatement reprise au Globe Theatre de Broadway, cette comédie musicale de Vincent Youmans est souvent considérée comme l’une des premières du genre à connaître un succès mondial. C’est là un exemple parfait de l’insouciance et de l’optimisme des Années folles, une période marquée par le déchaînement des corps et des esprits après la Première Guerre mondiale. Trois couples, trois jeunes filles et une femme de ménage grincheuse s’enfuient séparément dans la station balnéaire d’Atlantic City afin d’échapper les uns aux autres, aux contraintes de la société et à une sombre affaire de chantage. Bien sûr, comme dans toute bonne farce, ils finiront tous ensemble sous le même toit ! Colère, amour, argent se transforment en danses et en chansons, et nous conduisent jusqu’à une fin heureuse.

Les Frivolités Parisiennes, compagnie en résidence au Théâtre Impérial, reprennent cent ans après, en français, ce spectacle élégant et farfelu, dans une nouvelle mise en scène confiée à Emily Wilson et Jos Houben. I want to be happy , dit l’une des chansons les plus célèbres de No, No, Nanette que demander de plus ? 8 .

3 Rue Othenin Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 3 44 40 17 10 billetterie@theatresdecompiegne.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement No, No Nanette Compiègne a été mis à jour le 2025-07-02 par SIM Hauts-de-France Compiègne Pierrefonds Tourisme