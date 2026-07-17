Noam Sinseau, Théâtre Fémina, Bordeaux
vendredi 16 avril 2027 · Théâtre Fémina · Bordeaux
Informations pratiques
Noam Sinseau Vendredi 16 avril 2027, 20h30 Théâtre Fémina Gironde
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-04-16T20:30:00+02:00 – 2027-04-16T23:30:00+02:00
Fin : 2027-04-16T20:30:00+02:00 – 2027-04-16T23:30:00+02:00
Makoumè Superstar : Le stand-up qui brille sans crier !
Entre blagues tranchantes, voguing qui slay et moments de poésie, Noam Sinseau nous embarque dans un voyage unique, de la Martinique à Paris. Identité, émancipation, et paillettes sont au programme dans ce spectacle où Noam casse les codes du genre avec humour et sincérité. Préparez-vous à devenir des superstars !
Réserve ta place pour cette célébration déjantée de la différence et de la liberté.
Théâtre Fémina 10 rue de grassi Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://theatrefemina.dstickets.fr/reserver/noam-sinseau/157236 »}]
Makoumè Superstar
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