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Noam Sinseau, Théâtre Fémina, Bordeaux

vendredi 16 avril 2027 · Théâtre Fémina · Bordeaux

Noam Sinseau, Théâtre Fémina, Bordeaux

Informations pratiques

Début
vendredi 16 avril 2027
Fin
vendredi 16 avril 2027
Lieu
Théâtre Fémina
Adresse
10 rue de grassi
Ville
33000 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
Sur inscription

Noam Sinseau Vendredi 16 avril 2027, 20h30 Théâtre Fémina Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-04-16T20:30:00+02:00 – 2027-04-16T23:30:00+02:00
Fin : 2027-04-16T20:30:00+02:00 – 2027-04-16T23:30:00+02:00

Makoumè Superstar : Le stand-up qui brille sans crier !
Entre blagues tranchantes, voguing qui slay et moments de poésie, Noam Sinseau nous embarque dans un voyage unique, de la Martinique à Paris. Identité, émancipation, et paillettes sont au programme dans ce spectacle où Noam casse les codes du genre avec humour et sincérité. Préparez-vous à devenir des superstars !
Réserve ta place pour cette célébration déjantée de la différence et de la liberté.

Théâtre Fémina 10 rue de grassi Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://theatrefemina.dstickets.fr/reserver/noam-sinseau/157236 »}]
Makoumè Superstar

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