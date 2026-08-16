Informations pratiques

Haguenau

Noctis Brass Quintet

Place Albert Schweitzer Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-08-17 19:30:00

fin : 2026-08-17 20:30:00

Date(s) :

2026-08-17

Ce quintette à cuivre, Noctis Brass Quintet fait étape à l’église protestante de Haguenau pour un programme très éclectique, explorant tous les genres musicaux Jazz, Trad, Debussy Bach, Turner et bien d’autres.

Ce quintette à cuivre, Noctis Brass Quintet fait étape à l’église protestante de Haguenau pour un programme très éclectique, explorant tous les genres musicaux Jazz, Trad, Debussy Bach, Turner et bien d’autres.

Ils se sont rencontrés lors de leurs études au sein de l’Académie Supérieur de Musique de Strasbourg (HEAR). Aujourd’hui, éparpillé entre la France et l’Allemagne, le Noctis Brass continue de se réunir régulièrement afin de proposer sa vision de la musique et du partage au plus grand nombre, pour offrir une musique qui ne s’écoute non pas la tête entre les mains mais le sourire aux lèvres. 0 .

Place Albert Schweitzer Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 6 28 04 69 43 samuel.helmlinger@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Noctis Brass Quintet, a brass quintet, will be performing at the Protestant Church in Haguenau with a very eclectic program that explores all musical genres: jazz, traditional music, Debussy, Bach, Turner, and many others.

L’événement Noctis Brass Quintet Haguenau a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau