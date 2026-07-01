Nocturne à l’église Saint-André, Eglise Saint André du Vieux-Lille, Lille

Informations pratiques

Nocturne à l’église Saint-André Samedi 4 juillet, 19h00 Eglise Saint André du Vieux-Lille Nord

Entrée libre et sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T19:00:00+02:00 – 2026-07-04T22:00:00+02:00

Fin : 2026-07-04T19:00:00+02:00 – 2026-07-04T22:00:00+02:00

L’histoire de l’église Saint-André est étroitement liée à celle de la communauté des Carmes chaussés. Ces derniers s’installent à Lille à la fin du XVIIe siècle et élèvent une première chapelle. La communauté gagne vite en importance et décide alors de lancer le projet de l’érection d’une église. Le projet est confié à l’architecte Thomas-Joseph GOMBERT. Les travaux débutent en 1701 et ne s’achèvent qu’en 1759 grâce au concours de neveu de l’architecte initial. Au XIXe, une nouvelle ère commence pour le bâtiment qui a beaucoup souffert des excès révolutionnaires. C’est dans ce nouveau faste que le lieu accueillera le baptême de certains des plus illustres Lillois, notamment le cardinal LIENART et le général DE GAULLE.

De 19H à 22H Venez (re)découvrir autrement ce témoin du patrimoine du XVIIIe siècle grâce à une mise en lumière intimiste. Une équipe de paroissiens vous accueille et vous invite à découvrir les trésors et l’histoire de leur église.

Partenariat entre l’Antenne lilloise de la Pastorale du Tourismedu Diocèse de Lille et laParoisse Saint-Pierre-du-Vieux-Lille.

Eglise Saint André du Vieux-Lille 121 rue Royale, 59000 Lille Lille Vieux-Lille Nord Hauts-de-France

Dans le cadre de l’édition 2026 de « La Nuit des églises », venez (re)découvrir autrement ce témoin du patrimoine du XVIIIe siècle grâce à une mise en lumière intimiste.

D.R