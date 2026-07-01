Nocturne à l’église Saint-Maurice-des-Champs, Eglise Saint Maurice des Champs, Lille
samedi 4 juillet 2026 · Eglise Saint Maurice des Champs · Lille
Informations pratiques
Nocturne à l’église Saint-Maurice-des-Champs Samedi 4 juillet, 18h30 Eglise Saint Maurice des Champs Nord
Entrée libre et sans réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-04T18:30:00+02:00 – 2026-07-04T21:00:00+02:00
Fin : 2026-07-04T18:30:00+02:00 – 2026-07-04T21:00:00+02:00
À l’origine, Saint-Maurice-des-Champs était un hameau de la commune de Fives situé à l’extérieur des murs de Lille. Durant la seconde moitié du XIXe siècle, le hameau connaît un essor considérable, ses habitants décident d’élever une église en faisant appel à Charles LEROY, architecte de la cathédrale Notre-Dame-de la Treille de Lille et chef de fil du style néogothique dans notre région.
De 18H30 à 21H Venez (re)découvrir cette belle église ainsi que ses « petits trésors » comme l’Antique Dieu-de-Marcq. Une équipe de paroissiens vous accueille et vous invite à découvrir l’histoire de leur église.
=> 19H VISITE GUIDEE donné par une guide bénévole (45 min)
Partenariat entre l’Antenne lilloise de la Pastorale du Tourismedu Diocèse de Lille et laParoisse Saint-Maurice-des-Champs.
Eglise Saint Maurice des Champs 160 rue du Faubourg de Roubaix lille Lille 59000 Saint-Maurice Pellevoisin Nord Hauts-de-France https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=8b6ffd94-6ef8-4170-8f96-0197afe065b5
Dans le cadre de l’édition 2026 de « La Nuit des églisesé, venez (re)découvrir cette belle église ainsi que ses « petits trésors » comme l’Antique Dieu-de-Marcq.
Thomas SANCHEZ
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