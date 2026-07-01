Nocturne à l’église Saint-Maurice (Ville), Eglise Saint Maurice, Lille

Informations pratiques

Nocturne à l’église Saint-Maurice (Ville) Samedi 4 juillet, 18h30 Eglise Saint Maurice Nord

Entrée libre et sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T18:30:00+02:00 – 2026-07-04T23:00:00+02:00

Fin : 2026-07-04T18:30:00+02:00 – 2026-07-04T23:00:00+02:00

L’érection de ce majestueux édifice se déploie sur plus de quatre siècles, de la fin du XIVe siècle jusqu’à la fin du XIXe siècle. Cette église-halle au sobre décor architecturé flamboyant doit son apparente homogénéité à Philippe CANNISSIE, architecte de la ville qui dirigea la restauration du bâtiment au XIXe siècle. Après avoir été dépouillée à la Révolution, l’église retrouve une partie de son mobilier et accueille également de nombreux tableaux provenant des couvents disparus de la ville.

De 18H30 à 23H

Venez (re)découvrir cette magnifique « hallekerque » mise en lumière pour l’occasion.

=> 19H DEMONS ET MERVEILLES Concert de l’ensemble vocal « Notes In Lille »

Ancré dans le paysage lillois depuis plus de 10 ans, les 30 choristes de ce chœur lillois vous invitent à un voyage mystérieux et envoûtant, sous la direction de Simon Hasbroucq. À la lisière du réel et du fantastique, les voix s’élèvent pour faire vibrer l’acoustique de l’église à travers les œuvres contrastées de Brahms, Ravel, Tchaïkowski ou encore du compositeur contemporain Ola Gjeilo. Une parenthèse musicale hors du temps, entre ombre et lumière.

=> 22H OFFICE DES COMPLIES chanté par le chœur de la paroisse

Partenariat entre l’Antenne lilloise de la Pastorale du Tourismedu Diocèse de Lille, l’association desLes Amis de l’église Saint-Maurice et Saint-Etienne,laParoisse Saint-Eubertet laFraternité des Parvis.

Eglise Saint Maurice Parvis Saint Maurice Lille Lille 59800 Lille-Centre Nord Hauts-de-France https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=e96c9aa8-1f3a-433d-86f5-de74167ca2f1

Dans le cadre de l’édition 2026 de « La Nuit des églises », venez (re)découvrir cette magnifique « hallekerque » mise en lumière pour l’occasion.

D.R