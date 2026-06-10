Nocturne au Domaine de l’Hermitière Tronas , Le Theil sur Huisne Val-au-Perche vendredi 3 juillet 2026.

Val-au-Perche

Nocturne au Domaine de l’Hermitière

Tronas , Le Theil sur Huisne Domaine de l’Hermitière Val-au-Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 17:30:00

fin : 2026-07-03 22:00:00

Date(s) :

2026-07-03

Nocturne au Domaine de l’Hermitière

– 17h30 Atelier enfant découverte de la biodiversité (gratuit)

– 17h30-21h00 Marché de producteurs/créateurs

– 18h30 Initiation à la dégustation des cidres du Perche (5€/personne)

– 19h30 Concert

Bar guinguette et restauration sur place .

Tronas , Le Theil sur Huisne Domaine de l’Hermitière Val-au-Perche 61260 Orne Normandie +33 2 37 49 67 30 cidrerie.traditionnelle.perche@gmail.com

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English : Nocturne au Domaine de l’Hermitière

L’événement Nocturne au Domaine de l’Hermitière Val-au-Perche a été mis à jour le 2026-06-10 par CdC des Collines du Perche Normand