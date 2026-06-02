Nocturne au Musée de l’Armée – Invalides Musée de l’Armée – Hôtel national des Invalides Paris

Programme :

Explorations dansées et en musique par le Conservatoire du 7e arrondissement – 19h, 20h15

Angle Sud-Est de la cour d’honneur

• Solo violoncelle, Adam Argoubi

J. S. Bach, Allemande de la 4e

Suite pour violoncelle seul (5’)

Salle Turenne

• Chorégraphie de Klervie Lepite-Mahé

Brice Davoli, Petit Trianon (4’)

Dvořák, Serenade pour cordes en mi majeur op. 22

• Quatuor à cordes – Michaël Appleman (violon), Sarah Laarif (violon), Salomé Lozano (alto), Adam Argoubi (violoncelle)

Dvořák, Deux mouvements des Cyprès (6’)

• Chorégraphie « Les vagues » de l’atelier chorégraphique de Marie Folgringer

Max Richter, November (3,50’)

Escalier J

• « Montée de l’escalier » création et improvisation de l’atelier chorégraphique de Marie Folgringer

Adrian Berenguer, Sun Beyond (5’)

Palier Lafayette / passerelle de l’exposition (flûtiste)

• Trio harpe, chant et flûte – Isolde Fournier (harpe), Vincent Leguez (chant), Andrès Vivallo (flûte)

Caplet, Viens, une flûte invisible (4’)

• Duo harpe et voix – Marc Kayali (harpe) et Arthur Bouillard (chant)

Fauré, Les Berceaux et La Chanson du pêcheur (7’)

• Quintette – Isolde Fournier (harpe), Sara Helou (violon), Sarah Laarif (violon), Salomé Lozano (alto), Adam Argoubi (violoncelle)

Marcel Tournier, La Féérie (10’)

Palier intermédiaire du 4e étage – aile Orient

• Solo flûte – Andrès Vivallo

Telemann, mouvement d’une Fantaisie

Les danseuses et musiciens du conservatoire investissent les collections du Musée de l’Armée.



Par le geste et le son, ils évoquent l’audace, l’observation et l’élan vers l’inconnu qui ont façonné trois siècles d’explorations. Avec les élèves de Marie Folgringer, Klervie Le Pite-Mahé et Elsa Balas. Vendredi 5 juin, à 19h et 20h15.

Le vendredi 05 juin 2026

de 20h15 à 21h00

Le vendredi 05 juin 2026

de 19h00 à 19h50

payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-05T23:15:00+02:00

fin : 2026-06-06T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-05T19:00:00+02:00_2026-06-05T19:50:00+02:00;2026-06-05T20:15:00+02:00_2026-06-05T21:00:00+02:00

Musée de l’Armée – Hôtel national des Invalides 129 rue de Grenelle 75007 Paris

Métro -> 8 : La Tour-Maubourg (Paris) (233m)

Bus -> 69 : Esplanade des Invalides (Paris) (144m)

Vélib -> Varenne (206.03m)

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