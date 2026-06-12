Nocturne aux Halles Pau
Nocturne aux Halles Pau vendredi 26 juin 2026.
Pau
Nocturne aux Halles
8 rue Carnot Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 19:00:00
fin : 2026-06-26 23:00:00
Date(s) :
2026-06-26
Nocturne aux halles .
8 rue Carnot Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 98 56 90
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Nocturne aux Halles
L’événement Nocturne aux Halles Pau a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Pau
À voir aussi à Pau (Pyrénées-Atlantiques)
- Conservatoire Danse Bal en Vila place récaborde Pau 12 juin 2026
- RDV santé PORTES OUVERTES DU SAS (Structure d’Aide par le Sport Loisir) du BEARN maison de quartier lartigue Pau 12 juin 2026
- Ciné-débat autour du film HABITER LE PAYSAGE Cinéma CGR Saint Louis Pau 12 juin 2026
- Les ateliers de l’Auberge espagnole Les filles aux mains jaunes Espace Dantza Pau 12 juin 2026
- L’anniversaire L’Art Scène Théâtre Pau 12 juin 2026