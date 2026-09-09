Nocturne du Château du Bouchet, Château du Bouchet, Rosnay

Informations pratiques

Nocturne du Château du Bouchet Vendredi 18 septembre, 20h45 Château du Bouchet Indre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T20:45:00+02:00 – 2026-09-18T22:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T20:45:00+02:00 – 2026-09-18T22:30:00+02:00

À l’occasion des nocturnes du château du Bouchet, nous vous proposons une nouvelle visite thématique ayant pour thème « Le Bouchet à l’aube du XIIIe siècle ».

Au cours de cette visite, vous suivrez les pas du premier seigneur du Bouchet, Guy Sénebaud, chevalier banneret, qui vous exposera le contexte de son époque et l’histoire de son domaine.

Visitez le château du Bouchet sous un angle nouveau, avec un parcours de visite repensé autour des premières années d’expériences du domaine. L’occasion de découvrir la Brenne à une époque tumultueuse où les étangs sont un signe de prestige et de richesse…

Date : Vendredi 18 septembre 2026

Horaire : 20h45

Durée : 90 min (1h30)

Tarif : 10€ adulte / 5€ enfant (6-18ans)

RESERVATION EN LIGNE OBLIGATOIRE sur notre site internet : https://www.chateau-bouchet.com/tarifs/

Château du Bouchet Le Bouchet, 36300 Rosnay Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire 0785173769 https://www.chateau-bouchet.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.chateau-bouchet.com/tarifs/ »}] [{« link »: « https://www.chateau-bouchet.com/tarifs/ »}, {« link »: « https://www.chateau-bouchet.com/tariffs/ »}] Site exceptionnel par son emplacement original sur une butte de grès rouge au cœur du Parc Naturel Régional de la Brenne, le Bouchet constitue une étape incontournable de votre découverte de l’Indre et de la Brenne, pays aux 1000 étangs. Ce monument historique Français vous ouvre ses portes dans le cadre d’une restauration vivante d’avril à novembre. La visite des différentes pièces, chambres, salons, galerie, et terrasse vous présentera son histoire singulière depuis la Guerre de Cent Ans jusqu’à la célèbre marquise de Montespan. Vous aurez l’opportunité de découvrir un château en pleine mutation et en quête de valorisation ! parking

À l’occasion des nocturnes du château du Bouchet, nous vous proposons une nouvelle visite thématique ayant pour thème « Le Bouchet à l’aube du XIIIe siècle ».

©Château du Bouchet