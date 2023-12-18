Nocturne en forêt de Retz Villers-Cotterêts
Nocturne en forêt de Retz Villers-Cotterêts samedi 1 août 2026.
Nocturne en forêt de Retz
avenue de la gare Villers-Cotterêts Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 15:30:00
fin : 2026-08-01 23:00:00
Date(s) :
2026-08-01
Fin d’après-midi et soirée autour de la Maison du Bois Hariez sur la route du Faîte
Balade de jour départ à 16h
Pique-nique à partir de 19h30
Ronde de nuit dès 22h.
avenue de la gare Villers-Cotterêts 02600 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 71 42 17
English :
Late afternoon and evening around the Maison du Bois Hariez on the Route du Faîte:
Daytime walk departing at 4pm
Picnic from 7.30pm
Night walk from 10pm.
L’événement Nocturne en forêt de Retz Villers-Cotterêts a été mis à jour le 2023-12-18 par OT du Soissonnais-Valois