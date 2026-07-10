Nocturne (Parade) Théâtre de l’Union Théâtre de l’Union Limoges
jeudi 13 mai 2027 · Théâtre de l'Union · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Nocturne (Parade) Théâtre de l’Union
Théâtre de l’Union 20 Rue des Coopérateurs Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-13
fin : 2027-05-15
Date(s) :
2027-05-13 2027-05-14 2027-05-15
Durée 1h05
IDÉE ORIGINALE, CRÉATION, CHORÉGRAPHIE COMPAGNIE NON NOVA PHIA MÉNARD
Après Vortex et L’après-midi d’un fœhn, Nocturne (Parade) prolonge le cycle des pièces de vent portées par des marionnettes de plastique qui valsent au grès des courants pour réveiller des légendes anciennes et d’aujourd’hui. Sous le signe du Roi des Aulnes, poème déchirant de Goethe, cette œuvre visuelle et musicale saisissante fait de l’art et de l’émerveillement une réponse au chaos belliqueux généré par les puissants de ce monde.
Pour plus de renseignements, contacter directement le théâtre via les moyens en lien. .
Théâtre de l’Union 20 Rue des Coopérateurs Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 79 90 00 billetterie@theatre-union.fr
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English : Nocturne (Parade) Théâtre de l’Union
L’événement Nocturne (Parade) Théâtre de l’Union Limoges a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Limoges Métropole
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