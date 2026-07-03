Nocturne (Parade) Théâtre Public de Montreuil Montreuil

Informations pratiques

Nocturne (Parade) se déploie comme une odyssée des ténèbres vers la lumière, guidée par le mouvement de l’air. Dans un espace circulaire et immersif, le vent anime des marionnettes anthropomorphiques qui se dressent devant nous dans un ballet musical fascinant. La scène nous plonge dans des paysages instables, soumis à une force invisible qui impose son rythme et redistribue les équilibres. Apparaît un monde indomptable et inquiétant, qui devient peu à peu le reflet sensible de notre époque, traversé par des bouleversements politiques profonds.

Quatrième volet des « Pièces du Vent », Nocturne (Parade) confirme le talent singulier de l’artiste nantaise. À l’adresse des enfants comme des adultes, elle signe un théâtre politique et puissant, où de l’émerveillement naît une manière éveillée de penser le monde.

Phia Ménard a l’art de transformer les matières et les éléments en un terrain de jeu fascinant ! Avec Nocturne (Parade), elle nous embarque dans une traversée nocturne où le souffle devient vital et nous conduit vers la lumière du jour.

Du mercredi 24 février 2027 au mercredi 03 mars 2027 :

dimanche

de 16h00 à 17h00

dimanche

de 11h00 à 12h00

samedi

de 18h00 à 19h00

samedi

de 11h00 à 12h00

mercredi

de 15h00 à 16h00

mardi, jeudi, vendredi

de 20h00 à 21h00

mardi, jeudi, vendredi

de 14h30 à 15h30

payant

De 9 à 27 euros.

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2027-02-24T16:00:00+01:00

fin : 2027-03-03T17:00:00+01:00

Date(s) : 2027-02-24T15:00:00+02:00_2027-02-24T16:00:00+02:00;2027-02-25T14:30:00+02:00_2027-02-25T15:30:00+02:00;2027-02-25T20:00:00+02:00_2027-02-25T21:00:00+02:00;2027-02-26T14:30:00+02:00_2027-02-26T15:30:00+02:00;2027-02-26T20:00:00+02:00_2027-02-26T21:00:00+02:00;2027-02-27T11:00:00+02:00_2027-02-27T12:00:00+02:00;2027-02-27T18:00:00+02:00_2027-02-27T19:00:00+02:00;2027-02-28T11:00:00+02:00_2027-02-28T12:00:00+02:00;2027-02-28T16:00:00+02:00_2027-02-28T17:00:00+02:00;2027-03-02T14:30:00+02:00_2027-03-02T15:30:00+02:00;2027-03-02T20:00:00+02:00_2027-03-02T21:00:00+02:00;2027-03-03T15:00:00+02:00_2027-03-03T16:00:00+02:00

Théâtre Public de Montreuil 10, place Jean-Jaurès 93100 Montreuil

https://theatrepublicmontreuil.com/nocturne-parade +33148704890 contact@theatrepublicmontreuil.com https://www.facebook.com/TheatrePublicMontreuil https://www.facebook.com/TheatrePublicMontreuil



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