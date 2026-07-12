Nocturne (Parade), une traversée merveilleuse à travers l’obscurité au Théâtre Silvia Monfort Théâtre Silvia Monfort PARIS

Informations pratiques

Dans un dispositif circulaire, le vent

éveille des figures multiples qui prennent forme devant nous. La scène

se mue alors en un paysage instable, soumis à une force invisible.

Apparaît un univers mystérieux, troublant, qui résonne étrangement avec

notre époque, traversée par des bouleversements climatiques et

politiques profonds. Aucun récit linéaire, mais des fragments, des

fulgurances. Sur une bande-son puissante, des marionnettes de plastique,

des formes animales et des silhouettes humaines prennent vie dans un

flux continu, entre grâce et inquiétude.

Troisième volet des Pièces du Vent, ce spectacle compose une expérience sensorielle rare, où l’imaginaire ouvre une brèche pour penser autrement le présent.

« La nouvelle création de Phia Ménard fait souffler le vent de la révolte et brasse un grand air de poésie. » Les Échos

« Gonflées et mues par les souffles de l’air, ces marionnettes de fortune composent le ballet somptueux et poignant d’un monde qui déraille. » La Terrasse

↘ Avec Le Mouffetard – Centre national de la Marionnette Paris

Nocturne (Parade) est programmé dans le cadre de PUNCH,

marionnettes en pleines formes, un temps fort pour célébrer les arts de

la marionnette dans toute leur diversité. Un événement national initié

par THEMAA et Latitude Marionnette, avec le soutien du ministère de la

Culture, du 22 au 31 janvier 2027.

Distribution

Idée originale, création, chorégraphie Phia Ménard

Collaboration artistique Cécile Briand

Interprètes Phia Ménard et Cécile Briand en alternance, Fabrice Ilia Leroy

Création des marionnettes et objets Phia Ménard, Fabrice Ilia Leroy, Cécile Briand et Clarisse Delile

Dramaturgie Jonathan Drillet

Création musicale Ivan Roussel

Création lumière Eric Soyer

Création et régie du vent Clarisse Delile

Régie son Ivan Roussel et Manuel Menes en alternance

Régie lumière Aurore Baudouin et Mickaël Cousin en alternance

Co-directrice, administratrice et chargée de diffusion Claire Massonnet

Régisseur général Olivier Gicquiaud

Stagiaire artistique Amélia Dantony

Phia Ménard n’en finit pas de nous éblouir par sa capacité à donner vie aux matières et à faire surgir des mondes. Avec Nocturne (Parade), elle pousse un peu plus loin la magie, transformant l’espace en piste vivante, animée par le souffle.

Du jeudi 21 janvier 2027 au dimanche 24 janvier 2027 :

samedi, dimanche

de 15h00 à 16h05

jeudi, vendredi, samedi

de 19h30 à 20h35

jeudi, vendredi

de 14h30 à 15h35

payant

de 5€ à 28€

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2027-01-21T15:30:00+01:00

fin : 2027-01-24T17:05:00+01:00

Date(s) : 2027-01-21T14:30:00+02:00_2027-01-21T15:35:00+02:00;2027-01-21T19:30:00+02:00_2027-01-21T20:35:00+02:00;2027-01-22T14:30:00+02:00_2027-01-22T15:35:00+02:00;2027-01-22T19:30:00+02:00_2027-01-22T20:35:00+02:00;2027-01-23T15:00:00+02:00_2027-01-23T16:05:00+02:00;2027-01-23T19:30:00+02:00_2027-01-23T20:35:00+02:00;2027-01-24T15:00:00+02:00_2027-01-24T16:05:00+02:00

Théâtre Silvia Monfort 106 RUE BRANCION 75015 PARIS

https://theatresilviamonfort.eu/events/nocturne-parade/ +33156083388 reservation@theatresilviamonfort.eu https://www.facebook.com/ThSilviaMonfort/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/ThSilviaMonfort/?locale=fr_FR



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