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Nocturne (Parade), une traversée merveilleuse à travers l’obscurité au Théâtre Silvia Monfort Théâtre Silvia Monfort PARIS

jeudi 21 janvier 2027 · Théâtre Silvia Monfort · PARIS

Nocturne (Parade), une traversée merveilleuse à travers l’obscurité au Théâtre Silvia Monfort Théâtre Silvia Monfort PARIS

Informations pratiques

Début
jeudi 21 janvier 2027
Fin
dimanche 24 janvier 2027
Lieu
Théâtre Silvia Monfort
Adresse
106 RUE BRANCION
Ville
75015 PARIS
Département
Paris
Tarif
<p>de 5€ à 28€</p>

Dans un dispositif circulaire, le vent
éveille des figures multiples qui prennent forme devant nous. La scène
se mue alors en un paysage instable, soumis à une force invisible.
Apparaît un univers mystérieux, troublant, qui résonne étrangement avec
notre époque, traversée par des bouleversements climatiques et
politiques profonds. Aucun récit linéaire, mais des fragments, des
fulgurances. Sur une bande-son puissante, des marionnettes de plastique,
des formes animales et des silhouettes humaines prennent vie dans un
flux continu, entre grâce et inquiétude.

Troisième volet des Pièces du Vent, ce spectacle compose une expérience sensorielle rare, où l’imaginaire ouvre une brèche pour penser autrement le présent.

« La nouvelle création de Phia Ménard fait souffler le vent de la révolte et brasse un grand air de poésie. » Les Échos
« Gonflées et mues par les souffles de l’air, ces marionnettes de fortune composent le ballet somptueux et poignant d’un monde qui déraille. » La Terrasse

↘ Avec Le Mouffetard – Centre national de la Marionnette Paris

Nocturne (Parade) est programmé dans le cadre de PUNCH,
marionnettes en pleines formes, un temps fort pour célébrer les arts de
la marionnette dans toute leur diversité. Un événement national initié
par THEMAA et Latitude Marionnette, avec le soutien du ministère de la
Culture, du 22 au 31 janvier 2027.

Distribution
Idée originale, création, chorégraphie Phia Ménard
Collaboration artistique Cécile Briand
Interprètes Phia Ménard et Cécile Briand en alternance, Fabrice Ilia Leroy
Création des marionnettes et objets Phia Ménard, Fabrice Ilia Leroy, Cécile Briand et Clarisse Delile
Dramaturgie Jonathan Drillet
Création musicale Ivan Roussel
Création lumière Eric Soyer
Création et régie du vent Clarisse Delile
Régie son Ivan Roussel et Manuel Menes en alternance
Régie lumière Aurore Baudouin et Mickaël Cousin en alternance
Co-directrice, administratrice et chargée de diffusion Claire Massonnet
Régisseur général Olivier Gicquiaud
Stagiaire artistique Amélia Dantony

Phia Ménard n’en finit pas de nous éblouir par sa capacité à donner vie aux matières et à faire surgir des mondes. Avec Nocturne (Parade), elle pousse un peu plus loin la magie, transformant l’espace en piste vivante, animée par le souffle.
Du jeudi 21 janvier 2027 au dimanche 24 janvier 2027 :
samedi, dimanche
de 15h00 à 16h05
jeudi, vendredi, samedi
de 19h30 à 20h35
jeudi, vendredi
de 14h30 à 15h35
payant

de 5€ à 28€

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2027-01-21T15:30:00+01:00
fin : 2027-01-24T17:05:00+01:00
Date(s) : 2027-01-21T14:30:00+02:00_2027-01-21T15:35:00+02:00;2027-01-21T19:30:00+02:00_2027-01-21T20:35:00+02:00;2027-01-22T14:30:00+02:00_2027-01-22T15:35:00+02:00;2027-01-22T19:30:00+02:00_2027-01-22T20:35:00+02:00;2027-01-23T15:00:00+02:00_2027-01-23T16:05:00+02:00;2027-01-23T19:30:00+02:00_2027-01-23T20:35:00+02:00;2027-01-24T15:00:00+02:00_2027-01-24T16:05:00+02:00

Théâtre Silvia Monfort 106 RUE BRANCION  75015 PARIS
https://theatresilviamonfort.eu/events/nocturne-parade/ +33156083388 reservation@theatresilviamonfort.eu https://www.facebook.com/ThSilviaMonfort/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/ThSilviaMonfort/?locale=fr_FR


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