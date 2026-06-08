Nocturnes au Parc Zoologique de Paris Parc Zoologique de Paris Paris jeudi 2 juillet 2026.

Paris

Nocturnes au Parc Zoologique de Paris

Parc Zoologique de Paris Croisement de l’avenue Daumesnil et Route de la Ceinture du Lac Paris Paris

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-02 18:00:00

fin : 2026-08-13 22:00:00

Date(s) :

2026-07-02

Une expérience sensorielle unique.

Chaque jeudi soir, du 2 juillet au 13 août 2026, les allées du zoo se métamorphosent les lumières s’adoucissent, les sons de la nature prennent le dessus, et les animaux se dévoilent autrement.

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Parc Zoologique de Paris Croisement de l’avenue Daumesnil et Route de la Ceinture du Lac Paris 75012 Paris Île-de-France +33 1 44 75 20 00

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English :

A unique sensory experience.

Every Thursday evening from July 2 to August 13, 2026, the zoo?s alleys undergo a metamorphosis: the lights dim, the sounds of nature take over, and the animals reveal themselves in a whole new way.

L’événement Nocturnes au Parc Zoologique de Paris Paris a été mis à jour le 2026-06-05 par Choose Paris Region