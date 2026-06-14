Organisation d’un concert de l’IDES dans le cadre du « Mois parisien du handicap » Conservatoire Municipal Darius Milhaud PARIS jeudi 2 juillet 2026.

Organisation d’un concert par l’IDES (Institut d’Education sensorielle) dans le Grand Studio du Conservatoire Darius Milhaud

Concert des élèves de l’IDES (Institut d’Education sensorielle)

Le jeudi 02 juillet 2026

de 14h00 à 15h00

gratuit

Les réservations doivent être prises auprès de : m.mangin@oda.fr

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-02T17:00:00+02:00

fin : 2026-07-02T18:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-02T14:00:00+02:00_2026-07-02T15:00:00+02:00

Conservatoire Municipal Darius Milhaud 2 impasse Vandal 75014 PARIS



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