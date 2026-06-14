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Organisation d’un concert de l’IDES dans le cadre du « Mois parisien du handicap » Conservatoire Municipal Darius Milhaud PARIS

Organisation d’un concert de l’IDES dans le cadre du « Mois parisien du handicap » Conservatoire Municipal Darius Milhaud PARIS

Organisation d’un concert de l’IDES dans le cadre du « Mois parisien du handicap » Conservatoire Municipal Darius Milhaud PARIS jeudi 2 juillet 2026.

Lieu : Conservatoire Municipal Darius Milhaud

Adresse : 2 impasse Vandal

Ville : 75014 PARIS

Département : Paris

Début : jeudi 2 juillet 2026

Fin : jeudi 2 juillet 2026

Tarif : <p>Les réservations doivent être prises auprès de :  m.mangin@oda.fr</p>

Organisation d’un concert par l’IDES (Institut d’Education sensorielle) dans le Grand Studio du Conservatoire Darius Milhaud

Concert des élèves de l’IDES (Institut d’Education sensorielle)
Le jeudi 02 juillet 2026
de 14h00 à 15h00
gratuit

Les réservations doivent être prises auprès de :  m.mangin@oda.fr

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-02T17:00:00+02:00
fin : 2026-07-02T18:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-02T14:00:00+02:00_2026-07-02T15:00:00+02:00

Conservatoire Municipal Darius Milhaud 2 impasse Vandal  75014 PARIS


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