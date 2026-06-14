Organisation d’un concert de l’IDES dans le cadre du « Mois parisien du handicap » Conservatoire Municipal Darius Milhaud PARIS
Organisation d’un concert de l’IDES dans le cadre du « Mois parisien du handicap » Conservatoire Municipal Darius Milhaud PARIS jeudi 2 juillet 2026.
Organisation d’un concert par l’IDES (Institut d’Education sensorielle) dans le Grand Studio du Conservatoire Darius Milhaud
Concert des élèves de l’IDES (Institut d’Education sensorielle)
Le jeudi 02 juillet 2026
de 14h00 à 15h00
gratuit
Les réservations doivent être prises auprès de : m.mangin@oda.fr
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-02T17:00:00+02:00
fin : 2026-07-02T18:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-02T14:00:00+02:00_2026-07-02T15:00:00+02:00
Conservatoire Municipal Darius Milhaud 2 impasse Vandal 75014 PARIS
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