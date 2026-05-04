Nocturnes Savoir-Faire Palais Galliera – musée de la Mode de Paris Paris

En partenariat avec le Campus d’excellence Mode, Métiers d’Art & Design, des étudiants de plusieurs écoles de modes parisiennes et franciliennes et de l’École du Louvre, investiront le musée pour proposer des médiations en point parole et des démonstrations de savoir-faire en direct.

Les techniques abordées parmi lesquelles, la broderie, la plume, les fleurs artificielles, ou encore le tissage se donneront à voir en écho aux pièces présentées dans l’exposition, offrant aux visiteurs une immersion au cœur de ces savoir-faire d’exception.

Le 29 mai, avec l’École Duperré Paris

Tissage, Broderie

Le 26 juin avec l’ENSCI-Textile

Tissage

LE CAMPUS MoMADe

Le Campus d’excellence Mode, Métiers d’Art & Design – Manufacture des Gobelins, offre un réseau unique d’établissements de formation et de partenaires institutionnels.

Porté par l’École des Arts Décoratifs – PSL et implanté au cœur de la manufacture des Gobelins, le Campus s’engage afin de valoriser les formations, depuis la voie professionnelle jusqu’au niveau Recherche, mais également de promouvoir les métiers au plus près des besoins des entreprises de la filière.

Né sous l’impulsion communes des académies franciliennes et de la Région Île-de-France, il fédère plus de 50 partenaires engagés dans la transmission des gestes et savoir-faire de la filière et conçoit ainsi, depuis 2020, un ensemble de programmes et d’événements permettant aux professionnels comme au grand public de découvrir la richesse des formations dans les domaines de la mode, des métiers d’art et du design.

L’École du Louvre

Fondée en 1882, l’École du Louvre, située à Paris, au sein du Palais du Louvre est un établissement public d’enseignement supérieur placé sous tutelle du ministère de la Culture. Elle dispense des cours d’histoire de l’art, d’archéologie, de muséologie, ainsi que d’épigraphie, d’histoire des civilisations et d’anthropologie. Elle propose à ses élèves un cursus composé de trois cycles sanctionnés par des diplômes (ceux des 1er et 2e cycles valant grade de licence et de master), une classe préparatoire au concours de conservateur du patrimoine et une classe préparatoire aux concours de restaurateur. Elle fonde principalement son enseignement sur l’étude des témoignages matériels des sociétés humaines. Elle conduit, au sein de son Centre de recherche, des projets de recherche dont elle assure la valorisation.

Infos

Horaires : De 18h30 à 20h30

De 18h30 à 20h30 Lieu : Niveau rez-de-jardin (-1) : Hall des Médiations

Niveau rez-de-jardin (-1) : Hall des Médiations Publics :

Tarif : Gratuit sur réservation d’un billet d’entrée à l’exposition Tisser, broder, sublimer

Dans le cadre de l’exposition « Tisser, broder, sublimer. Les savoir-faire de la mode », le Palais Galliera propose de découvrir les gestes et techniques de plusieurs métiers d’art de la mode, chaque dernier vendredi du mois en nocturne.

Le vendredi 26 juin 2026

de 18h30 à 20h30

Le vendredi 29 mai 2026

de 18h30 à 20h30

gratuit sous condition

De 0 à 14 euros.

Accès libre, dans la limite des places disponibles

Les participants doivent se munir d’un billet d’entrée à l’exposition (Tarif plein : 14 euros – Tarif réduit : 12 euros, Gratuité pour tous les étudiants, pour les moins de 18 ans et visiteurs en situation de handicap et leur accompagnateur).

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-29T21:30:00+02:00

fin : 2026-06-26T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-29T18:30:00+02:00_2026-05-29T20:30:00+02:00;2026-06-26T18:30:00+02:00_2026-06-26T20:30:00+02:00

Palais Galliera – musée de la Mode de Paris 10 avenue Pierre 1er de Serbie 75016 Paris



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