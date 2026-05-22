Noé Classiques Apollo 13 4 Cinémas Théâtre Vernon
Noé Classiques Apollo 13 4 Cinémas Théâtre Vernon jeudi 25 juin 2026.
Vernon
Noé Classiques Apollo 13
4 Cinémas Théâtre 1 Place de Paris Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 20:30:00
fin : 2026-06-25
Date(s) :
2026-06-25
(Re)découvrez les grands classiques du cinéma grâce à une programmation spéciale, accessible à tous à un tarif préférentiel !
Bien plus qu’une simple projection, cette séance s’accompagne d’interventions d’experts et d’une présentation artistique exclusive
Dès 20h00 Présentation en salle de quelques œuvres de l’exposition Fly me to the Moon .
À 20h30 Projection du film, suivie d’un échange privilégié en présence de deux invités passionnés
– Mattéo Grouard, historien et commissaire de l’exposition Fly me to the Moon .
– Sébastien Maimbourg, spécialiste en exobiologie.
Synopsis
Houston, nous avons un probleme , c’est la phrase qui, le 13 avril 1970 a 21h7, fit sursauter les hommes qui surveillaient un vol de routine du vaisseau Apollo 13 depuis la salle de contrôle de la NASA. Un des réservoirs d’oxygène venait d’exploser à la 55e heure du vol et à 205 000 miles de la Terre.
Film en version original et sous-titré en français. .
4 Cinémas Théâtre 1 Place de Paris Vernon 27200 Eure Normandie
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English : Noé Classiques Apollo 13
L’événement Noé Classiques Apollo 13 Vernon a été mis à jour le 2026-05-17 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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