Noé Studio Vaiana, la légende du bout du monde Rue Sellenick Les Andelys samedi 11 juillet 2026.

Les Andelys

Noé Studio Vaiana, la légende du bout du monde

Rue Sellenick Cinéma Le Palace Les Andelys Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 14:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11 2026-07-12

Le Cinéma Palace des Andelys et Noe Studio vous invitent à (re)découvrir sur grand écran les aventures de Vaiana et du demi-dieu Maui ! Un rendez-visuel incontournable pour toute la famille pendant les vacances.

Le petit plus Une animation spéciale sur grand écran sera proposée juste avant le début de la séance ! .

Rue Sellenick Cinéma Le Palace Les Andelys 27700 Eure Normandie

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English : Noé Studio Vaiana, la légende du bout du monde

L’événement Noé Studio Vaiana, la légende du bout du monde Les Andelys a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération