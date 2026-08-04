NOËL À NAPLES Place du Capitole Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

NOËL À NAPLES

Place du Capitole OPÉRA NATIONAL DU CAPITOLE Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 8 – 8 – 32 EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-05 16:00:00

fin : 2026-12-06 17:30:00

Date(s) :

2026-12-05 2026-12-06

Depuis ses débuts de maîtrisien au Teatro San Carlo à l’âge de six ans, Vincenzo Costanzo porte dans sa voix le soleil de Naples.

Né sur les traces d’Enrico Caruso, formé dans cette terre du chant dont il revendique fièrement l’héritage, le ténor napolitain s’impose aujourd’hui sur les plus grandes scènes internationales. Sa personnalité chaleureuse et son tempérament ardent, qui ont fait triompher son Maurizio dans Adriana Lecouvreur au Capitole la saison dernière, trouvent ici leur expression la plus authentique. 8 .

Place du Capitole OPÉRA NATIONAL DU CAPITOLE Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 63 13 13 billetterie@capitole.toulouse.fr

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English :

Ever since his debut as a master singer at the Teatro San Carlo at the age of six, Vincenzo Costanzo’s voice has carried the sunshine of Naples.

L’événement NOËL À NAPLES Toulouse a été mis à jour le 2026-07-31 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE