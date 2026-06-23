Noël au château de Montpoupon Céré-la-Ronde
samedi 5 décembre 2026 · Céré-la-Ronde
Informations pratiques
Céré-la-Ronde
Noël au château de Montpoupon
Montpoupon Céré-la-Ronde Indre-et-Loire
Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-12-05 13:00:00
fin : 2026-12-06 18:00:00
Date(s) :
2026-12-05 2026-12-12 2026-12-19
Venez découvrir le Château de Montpoupon et vivez la magie de Noël dans un décor intime et chaleureux qui ravira petits et grands.
La table de la salle à manger est dressée dans la plus grande des traditions des fêtes au temps des années 1920.
Venez découvrir le Château de Montpoupon et vivez la magie de Noël dans un décor intime et chaleureux qui ravira petits et grands.
La table de la salle à manger est dressée dans la plus grande des traditions des fêtes au temps des années 1920. Les chambres au 1er et 2e étage vous plongent dans la vie de famille et vous émerveillent par la diversité des décorations. A chaque chambre son thème ! Place à la gourmandise dans la cuisine avec les sucres d’orge et fruits séchés.
Poursuivez votre visite en participant en famille à la fabrication de décorations de Noël. Installez-vous au coin du feu pour écouter les contes de Noël . A 16h, assistez à l’arrivée du Père Noël et profitez d’une photo souvenirs avec vos enfants.
Savourez encore un peu plus l’esprit de Noël autour d’une pause gourman 12 .
Montpoupon Céré-la-Ronde 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 94 21 15 contact@montpoupon.com
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English : Christmas at Montpoupon Castle
Immerse yourself in the magic of Christmas at Château de Montpoupon, with a warm, intimate setting that will delight young and old alike. Discover an enchanting and surprising tour of the castle’s rooms, designed by the owner.
L’événement Noël au château de Montpoupon Céré-la-Ronde a été mis à jour le 2026-06-23 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER
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