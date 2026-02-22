Noël au Pays de Chamerolles Chilleurs-aux-Bois

Noël au Pays de Chamerolles

Route de Gallerand Chilleurs-aux-Bois Loiret

Tarif : – – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-05

fin : 2026-12-31

Date(s) :

2026-12-05

Du 5 au 31 décembre, le Château de Chamerolles revêt ses habits de lumière pour vous offrir une parenthèse enchantée. Loin du tumulte du quotidien, venez redécouvrir l’ambiance onirique des fêtes de fin d’année au cœur de notre demeure historique.

Un parcours sensoriel inédit

À Chamerolles, Noël ne se regarde pas seulement il se respire. Tout au long de votre déambulation dans les salles du château, laissez-vous transporter par une mise en scène mêlant merveilleux et élégance

Un enchantement visuel des sapins et des décorations scintillantes investissent chaque pièce, sublimant l’architecture Renaissance et les collections du château.

Un voyage olfactif fidèle à son identité, le château propose une expérience unique où les parfums de Noël (épices, s .

Route de Gallerand Chilleurs-aux-Bois 45170 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 39 84 66

English :

Christmas in the Pays de Chamerolles

From December 5 to 31, Château de Chamerolles will be decked out in lights to offer you an enchanted interlude. Away from the hustle and bustle of everyday life, come and rediscover the dreamlike atmosphere of the festive season in the heart of our historic resi

