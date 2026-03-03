Noël au Pays du Château de Sully-sur-Loire Sully-sur-Loire

Noël au Pays du Château de Sully-sur-Loire

Du 5 au 31 décembre 2026, le Château de Sully-sur-Loire revêt ses plus beaux habits de fête pour vous offrir une parenthèse enchantée. Cette année, le monument célèbre l’esprit de l’enfance avec une thématique qui ravira toutes les générations Les Jouets .

Une déambulation féerique

Au fil de votre visite, parcourez nos salles historiques sublimées par des décorations et des sapins de noël. Les jouets s’invitent pour raconter une histoire

Nostalgie et patrimoine Découvrez comment l’esprit de Noël s’empare des grandes salles de réception et des appartements privés.

Mise en scène ludique Des jouets s’installent au pied des sapins, créant une atmosphère chaleureuse et merveilleuse.

Que vous soyez en famille, en groupe, entre amis, en duo ou en solo, cette immersion au cœur des t .

Chemin de la Salle Verte Sully-sur-Loire 45600 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 36 36 86

English :

From December 5 to 31, 2026, the Château de Sully-sur-Loire will be decked out in its finest festive attire to offer you an enchanted interlude. This year, the monument celebrates the spirit of childhood with a theme that will delight all generations: Toys .

