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AGENDA · Lourdes

Noël au Sanctuaire de Lourdes Dans le Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes Lourdes

samedi 19 décembre 2026 · Dans le Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes · Lourdes

Informations pratiques

Début
samedi 19 décembre 2026
Fin
dimanche 3 janvier 2027
Lieu
Dans le Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes
Adresse
Avenue Monseigneur Théas
Ville
65100 Lourdes
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif

Lourdes

Noël au Sanctuaire de Lourdes

Dans le Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes Avenue Monseigneur Théas Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-19
fin : 2027-01-03

Date(s) :
2026-12-19

En décembre, participez aux célébrations de Noël dans le Sanctuaire de Lourdes.

Programme à venir prochainement !
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Dans le Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes Avenue Monseigneur Théas Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 20 08 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This December, join us for the Christmas celebrations at the Shrine of Lourdes.

Program coming soon!

L’événement Noël au Sanctuaire de Lourdes Lourdes a été mis à jour le 2026-08-25 par OT de Lourdes|CDT65

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