Noël au Sanctuaire de Lourdes Dans le Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes Lourdes
samedi 19 décembre 2026 · Dans le Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes · Lourdes
Informations pratiques
Lourdes
Noël au Sanctuaire de Lourdes
Dans le Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes Avenue Monseigneur Théas Lourdes Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-19
fin : 2027-01-03
Date(s) :
2026-12-19
En décembre, participez aux célébrations de Noël dans le Sanctuaire de Lourdes.
Programme à venir prochainement !
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Dans le Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes Avenue Monseigneur Théas Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 20 08
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English :
This December, join us for the Christmas celebrations at the Shrine of Lourdes.
Program coming soon!
L’événement Noël au Sanctuaire de Lourdes Lourdes a été mis à jour le 2026-08-25 par OT de Lourdes|CDT65
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