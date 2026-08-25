Noël au Sanctuaire de Lourdes Dans le Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes Lourdes

samedi 19 décembre 2026 · Dans le Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes · Lourdes

Informations pratiques

Lourdes

Noël au Sanctuaire de Lourdes

Dans le Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes Avenue Monseigneur Théas Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-19

fin : 2027-01-03

Date(s) :

2026-12-19

En décembre, participez aux célébrations de Noël dans le Sanctuaire de Lourdes.

Programme à venir prochainement !

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Dans le Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes Avenue Monseigneur Théas Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 20 08

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English :

This December, join us for the Christmas celebrations at the Shrine of Lourdes.

Program coming soon!

L’événement Noël au Sanctuaire de Lourdes Lourdes a été mis à jour le 2026-08-25 par OT de Lourdes|CDT65