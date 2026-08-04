NOËL AVEC BRITTEN HALLE AUX GRAINS Toulouse
dimanche 6 décembre 2026 · HALLE AUX GRAINS · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
NOËL AVEC BRITTEN
HALLE AUX GRAINS 1 Place Dupuy Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 5 – 5 – 25 EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-06 16:00:00
fin : 2026-12-06 18:00:00
Date(s) :
2026-12-06
Britten a rendu hommage à d’autres musiciens, comme ses compatriotes Purcell ou Bridge, dans ses propres compositions.
Pour le cinquantenaire de sa disparition, à son tour d’être célébré comme une inspiration avec une création d’Édith Canat de Chizy, en plus d’œuvres de sa plume l’extraordinaire A Ceremony of Carols avec harpe, et la cantate Saint Nicolas, dédiée à la figure particulièrement appréciée des enfants et justement fêtée le 6 décembre. Autre anniversaire, la Maîtrise de Toulouse fête ses vingt ans avec ce programme. Autant d’années d’excellence, et de collaboration particulièrement fidèle avec l’Orchestre du Capitole, grâce à son chef et fondateur franco-britannique Mark Opstad. 5 .
HALLE AUX GRAINS 1 Place Dupuy Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Britten paid tribute to other musicians, such as his compatriots Purcell and Bridge, in his own compositions.
L’événement NOËL AVEC BRITTEN Toulouse a été mis à jour le 2026-07-30 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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