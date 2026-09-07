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Noël des enfants inscrits aux Restos du Cœur, Complexe Saint Exupéry, Draguignan

mercredi 16 décembre 2026 · Complexe Saint Exupéry · Draguignan

Noël des enfants inscrits aux Restos du Cœur, Complexe Saint Exupéry, Draguignan

Informations pratiques

Début
mercredi 16 décembre 2026
Fin
mercredi 16 décembre 2026
Lieu
Complexe Saint Exupéry
Adresse
Draguignan
Ville
83300 Draguignan
Département
Var

Noël des enfants inscrits aux Restos du Cœur Mercredi 16 décembre, 14h00 Complexe Saint Exupéry Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-16T14:00:00+01:00 – 2026-12-16T17:00:00+01:00
Fin : 2026-12-16T14:00:00+01:00 – 2026-12-16T17:00:00+01:00

Noël organisé par Les Restos du Coeur du Var

Complexe Saint Exupéry Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
Arbre de Noël

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