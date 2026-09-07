Noël des enfants inscrits aux Restos du Cœur, Complexe Saint Exupéry, Draguignan

Informations pratiques

Noël des enfants inscrits aux Restos du Cœur Mercredi 16 décembre, 14h00 Complexe Saint Exupéry Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-16T14:00:00+01:00 – 2026-12-16T17:00:00+01:00

Fin : 2026-12-16T14:00:00+01:00 – 2026-12-16T17:00:00+01:00

Noël organisé par Les Restos du Coeur du Var

Complexe Saint Exupéry Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

Arbre de Noël