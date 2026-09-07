AGENDA · Draguignan
Noël des enfants inscrits aux Restos du Cœur, Complexe Saint Exupéry, Draguignan
mercredi 16 décembre 2026 · Complexe Saint Exupéry · Draguignan
Informations pratiques
Noël des enfants inscrits aux Restos du Cœur Mercredi 16 décembre, 14h00 Complexe Saint Exupéry Var
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-16T14:00:00+01:00 – 2026-12-16T17:00:00+01:00
Fin : 2026-12-16T14:00:00+01:00 – 2026-12-16T17:00:00+01:00
Noël organisé par Les Restos du Coeur du Var
Complexe Saint Exupéry Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
Arbre de Noël
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