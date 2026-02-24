NOEL FESTIF A DIJON

Dijon Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-01

fin : 2026-12-31

Date(s) :

2026-12-01

Week-end 2 jours- 1 nuit

Offrez vous une parenthèse enchantée au cœur de Dijon, où la magie de Noël sublime le patrimoine, la gastronomie et l’art de vivre bourguignon.

Un week-end lumineux et chaleureux, idéal pour s’évader et partager des moments d’exception dans une ambiance festive et conviviale.

Flânez librement dans le centre-ville historique classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Entre ruelles illuminées, façades élégantes et ambiance de fêtes, Dijon se transforme en véritable décor de Noël. Laissez vous porter par l’atmosphère chaleureuse et authentique de la ville, entre traditions et douceur de vivre. Découvrez un lieu unique dédié aux saveurs et au savoir-faire bourguignon. Produits d’exception, découvertes culinaires et plaisirs gourmands rythment cette visite libre qui ravira tous les épicuriens.

Point d’orgue du séjour un repas spectacle au Cabaret Odysséo à Plombières-lès-Dijon. Dans un cadre élégant et festif, savourez un délicieux dîner avant de vous laisser émerveiller par un spectacle haut en couleurs mêlant danse, musique et émotions. Une soirée magique, parfaite pour célébrer l’esprit de Noël.

Après une nuit confortable à l’hôtel à Dijon ou dans son agglomération et un savoureux petit-déjeuner, poursuivez votre découverte en toute liberté, le cœur rempli de souvenirs lumineux.

Un week-end de Noël à Dijon, c’est l’alliance parfaite entre féerie, gastronomie et spectacle… une escapade idéale pour vivre pleinement la magie des fêtes en Bourgogne. .

Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 48 92 50 ptours@lpf-events.fr

