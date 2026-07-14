Informations pratiques

Yutz

Noël Spectaculaire Show

126 rue de la République Yutz Moselle

Tarif : – – EUR

22

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-12-20 14:30:00

fin : 2026-12-20

Date(s) :

2026-12-20

C’est les 15 ans du Noêl Spectaculaire Show, une institution à Yutz.

Depuis 15 saisons consecutives, vous nous êtes fidèles chaque saison ; alors cet anniversaire, c’est le vôtre ! Plus que jamais, nous serons au plus proche des spectateurs en décembre. La scénographie évolue encore pour être toujours plus près de chacun et que l’on puisse fêter tous ensemble ! C’est une célébration de l’amitié, de l’amour, de l’hiver et de l’esprit de Noël qui attend les spectateurs !Tout public

22 .

126 rue de la République Yutz 57970 Moselle Grand Est +33 3 82 56 14 15 lamphy@mairie-yutz.fr

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English :

It’s the 15th anniversary of the No%EAl Spectaculaire Show, a %E0 Yutz institution.

For 15 consecutive seasons, you’ve %EA remained loyal to us every season; so this anniversary is %E8yours! More than ever, we’ll be bringing the show right to the audience this December. The set design is evolving once again to bring us even closer to everyone so we can all celebrate together! A celebration of friendship, love, winter, and the Christmas spirit awaits the audience!

L’événement Noël Spectaculaire Show Yutz a été mis à jour le 2026-07-27 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME